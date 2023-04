Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

3.436 gange på 21 dage har bilister kørt over for rødt i et kryds, der allerede har kostet flere mennesker livet.

Bilisterne kører så vanvittigt i et kryds mellem Edwin Rahrs Vej og Ringvejen i Aarhus, at det har fået navnet 'Dødskrydset'.

Det skriver Århus Stiftstidende.

Det er Teknik og Miljø, der har foretaget målingen af de mange biler, der ulovligt er kørt over for rødt.

En måling, der blandt andet er blevet igangsat efter stor efterspørgsel fra både borgere og byrådet.

»Tallene efterlader ingen tvivl. Hvis vi skal bekæmpe vanvidsbilisme, kræver det en målrettet indsats fra alle parter,« siger Nicolaj Bang, rådmand for Teknik og Miljø, til mediet.

»Vi er klar til at yde vores, og det håber jeg også, at den nuværende justitsminister og regering er.«

I alt to unge kvinder har mistet livet i 'Dødskrydset', mens de gik over for grønt i fodgængeroverfeltet.

Den første blev dræbt i 2018 og den anden i 2020.