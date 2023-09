Der var slagsmål i luften i Albertslund lørdag aften.

Både indenfor og udenfor Musikteatret.

Indenfor var der et kampsportsarrangement, mens der udenfor var to grupperinger, der røg i infight.

Det fortæller Jens Møller, der er vagthavende ved Københavns Vestegns Politi.

»Klokken 18.30 blev vi kaldt ud til et slagsmål mellem to grupper. Vi var massivt til stede, og vi fik eskorteret de to grupper i hver sin retning væk fra hallen,« siger han.

Der var ingen tilskadekomne eller anholdte.

»Vi kunne konstatere, at der var meget dårlig stemning derude mellem de to grupper. Det drejede sig formentligt om folk fra Brøndby Ultra-miljøet og så nogle med bandetilknytning,« siger vagtchefen.

En time efter var stemningen god igen.

Båden indenfor og udenfor Musikteatret.