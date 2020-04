To tyve tænkte formentligt, at de havde planlagt det perfekte røveri.

De gik nemlig efter et stort stort vinlager i en konkurslukket restaurant.

Indbrudet blev opdaget af nogle opmærksomme borgere, som tilkaldte politiet.

Men det var faktisk en stjålet varevogn, som endte med at fælde de to indbrudstyve, det skriver Vejle Amts Folkeblad.

Politiet var hurtige, da de tirsdag fangende en af gerningsmændene, som brød ind på Hotel Bredehus. Foto: Mads Claus Rasmussen

Tirsdag middag modtog Sydøstjyllands Politi en anmeldeldse om indbrud i det konkurslukkede Hotel Bredehus, som ligger ved Bredsten.

De to gerningsmænd havde knust en rude for at skabe adgang til hotellet og derefter sparket en dør op til vinkælderen, hvor de havde udset deres bytte - vin og spiritus.

Da de flygtede fra stedet stjal de også en varevogn VW af mærket Touran.

Varevognen skulle senere vise sig at blive den brik, som gjorde, at politiet kunne arrestere de to indbrudstyve senere på dagen.

Den stjålne vogn, som var let gengenkendelig, da den bar firmanavnet 'Hotel Bredehus' hen ad siderne, blev nemlig spottet i et lyskryds i Vejle af politiet, hvorefter patruljevognen satte hurtigt efter varevognen.

Føreren af varevognen valgte at hoppe ud og forsøge af flygte til bens, men han blev løbet op af en betjent, der anholdte tyven, som er en 21-årig mand fra vejle.

Oven i denne sag bliver manden sigtet for at have kørt bil i spirtus- og narkopåvirket tilstand.

Efter løbeturen foretog politiet en ransagning på en andresse, som har tilknytning til den allerede fangede gerningsmand, hvor man fandt medgerningsmanden og de stjålne flasker fra Hotel Bredehus.