En mand omkring 30 år er blevet behandlet for knivstik i ryggen, men er uden for livsfare, oplyser politiet.

Et skænderi mellem en tilfældig borger og to unge mænd udviklede sig sent søndag aften til et knivstikkeri.

Det oplyser Københavns Politi.

- Der er tale om en situation, hvor en almindelig borger kommer op at skændes med to mænd. Det er et tilfældigt opstået skænderi, der udvikler sig voldsomt, da de to gerningsmænd pludselig går amok på ham, fortæller efterforskningsleder Søren Lauritsen.

Overfaldet skete kort før klokken 22 ved caféen Just Play på Frederikssundsvej.

Ofret, en mand på omkring 30 år, blev ramt af flere knivstik i ryggen.

- Ofret har modtaget behandling for to knivstik i ryggen og skader på den ene hånd. Han er udskrevet igen, oplyser efterforskningslederen omkring klokken 05 mandag morgen.

Politiet har identificeret de mistænkte gerningsmænd, som man nu søger efter. I første omgang vil politiet ikke gå ud med signalementer på de to.

- Det er kun et spørgsmål om tid, før vi finder dem, vil jeg mene, siger Søren Lauritsen.

Gerningsmændene er "i den grad" kendt af politiet i forvejen. Det er ofret ikke.

- Vi har haft gang i en massiv efterforskning og talt med flere vidner, der har overværet episoden. Der er på nuværende tidspunkt intet, der tyder på, at ofret kender gerningsmændene i forvejen, fortæller efterforskningslederen.

