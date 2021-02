Nordjyllands Politi mangler fortsat at få klarlagt, hvad en kvinde i 50’erne og en 75-årig mand fra Sæby er døde af.

Vicepolitiinspektør Frank Olsen oplyser til Newsbreak.dk, at manden og kvinden blev fundet døde sammen i et badekar i mandens villa i Sæby.

»Det er meget mærkeligt, at vi finder to døde personer i et badekar på samme tidspunkt. Det er ikke sandsynligt, at de lige har fået hjertestop på samme tidspunkt. Det tror vi ikke på,« siger Frank Olsen til Newsbreak.dk.

Frank Olsen oplyser videre, at der ikke er noget i obduktionsrapporten, som peger på, at der er sket en forbrydelse. Alligevel betegner vicepolitiinspektøren dødsfaldene som mistænkelige.

Nordjyllands Politi afventer nu svarene på de retsmedicinske undersøgelser.

»De skulle gerne gøre os klogere på, hvorvidt kvinden og manden har indtaget stoffer, piller eller alkohol – eller måske en blanding,« siger vicepolitiinspektøren til Newsbreak.dk.

De to blev fundet ved 17.30 tiden tirsdag af en pårørende.