Retten på Frederiksberg er nået til en afgørelse i nævningesag om skuddrab i oktober 2016.

København. To mænd fra rockergruppen Mongols er torsdag fundet skyldige i drabet på en 21-årig mand i Emdrup i København i oktober 2016.

I en nævningesag har Retten på Frederiksberg dog frifundet to andre tiltalte mænd for drab, skriver eb.dk.

Offeret var Daniel Kristensen. Nær en kiosk blev han ramt af flere skud i ryggen og døde to uger senere uden at være kommet til bevidsthed.

Sagen har været behandlet på en række retsmøder siden januar i år. I alt fire mænd var tiltalt. En 35-årig, der ifølge eb.dk tidligere var præsident for Mongols MC, og en 23-årig, som også har en tilknytning til gruppen, er skyldige i drab, lyder konklusionen.

Alle fire tiltalte har nægtet sig skyldige i drabet på den unge mand, der ifølge eb.dk netop havde bestilt en pizza, da han blev skudt.

Under sagen har anklageren sagt, at forbrydelsen formentlig var en hævnaktion for en skudepisode dagen før.

Den sårede Daniel Kristensen flygtede ind i en kiosk, men en maskeret gerningsmand fulgte efter ham og forsøgte her igen at affyre pistolen, som dog gik i baglås.

I øvrigt blev også en helt tilfældig mand ramt af projektil ved skyderiet. Denne mand, der er 49 år, overlevede.

