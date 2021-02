Politiet mener, at man med anholdelsen af nu i alt fem mænd har forhindret et drab i rocker- og bandemiljøet.

Politiet slog torsdag morgen til mod flere adresser på Københavns Vestegn i forbindelse med en efterforskning af et drabsforsøg.

Her er to mænd på 32 og 33 år blevet anholdt og sigtet. Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Politiet oplyser, at de to mænd begge er tilknyttet rocker- og bandemiljøet.

- Det er vores opfattelse, at vi med en hurtig og effektiv efterforskning og anholdelsen af de fem mænd har forhindret et drab i rocker- og bandemiljøet. Det afspejles også i den alvorlige sigtelse, siger politiinspektør Mads Helios, leder af Særlig Efterforskning Øst (SEØ), i pressemeddelelsen.

Dermed er i alt fem personer sigtet i sagen om drabsforsøget.

Den 29. januar anholdt politiet i forbindelse med efterforskningen tre mænd, som alle fortsat er sigtede i sagen.

Da de tre mænd blev anholdt, var de i besiddelse af en skarpladt pistol og er derfor blevet sigtet for ulovlig besiddelse af våben.

De tre blev fremstillet i grundlovsforhør 30. januar ved Retten i Glostrup, hvor retten besluttede, at de skulle varetægtsfængsles i fire uger.

Politiet skriver i pressemeddelelsen, at efterforskningen har styrket mistanken om, at de tre mænd, der først blev anholdt, er så involverede i sagen, at de skal genfremstilles i grundlovsforhør for drabsforsøg sammen med de to andre mænd, der netop er anholdt.

Som anholdt skal man inden for 24 timer enten løslades eller stilles for en dommer i et grundlovsforhør.

I et grundlovsforhør kan dommeren vælge at løslade eller varetægtsfængsle i op til fire uger ad gangen. Dommeren kan også vælge at opretholde anholdelsen i op til tre døgn, mens politiet får mere tid til at efterforske.

Alle fem bliver fremstillet i grundlovsforhør klokken 14.30 ved Retten på Frederiksberg.

/ritzau/