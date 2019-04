To personer er torsdag morgen hastet til hospitalet efter at være involveret i en trafikulykke.

Ulykken skete ved Vanløse Station i krydset Jernbane Allé og Vanløse Allé.

Københavns Politi oplyser på Twitter, at en ambulance er kørt fra ulykkesstedet med eskorte.

Den voldsomme ulykke førte straks til, at krydset blev lukket.



Pressekontakt hos Københavns Politi oplyser, at politiet arbejder på stedet for at få overblik over, hvad der er sket på stedet.

Det er uvist, hvor slemt tilredt de to personer er efter ulykken.

Dog oplyses det nu, at der er tale om to fodgængere.

Hvordan ulykken kunne ske står endnu ikke klart.

Opdateres...