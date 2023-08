Det var to familier, der torsdag eftermiddag endte i slagsmål på færgen fra Aarhus til Sjællands Odde.

Det fortæller Charlotte Tornquist, der er kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands politi.

»De to familier havde en indbyrdes strid, og så mødes de tilfældigvis på færgen. Fire-fem personer ryger i slagsmål,« fortæller hun.

Der var i alt otte personer ombord fra de to familier.

Da politifolkene gik ombord efter, at færgen havde lagt til ved Sjællands Odde, kunne man konstatere, at færgens personale havde haft held til at adskille de to grupper.

Politiet havde modtaget henvendelse fra færgens personale kl. 14.17 om, at en større gruppe af personer, der tilsyneladende kendte hinanden, ombord var kommet i slagsmål ombord på færgen.

Og bølgerne gik rigtigt højt på færgen.

»Fire af de involverede tog efterfølgende selv på skadestuen,« fortæller Charlotte Tornquist.

Om sagen får yderligere konsekvenser er nu op til Østjyllands Politi, hvor Emil Enemark Sørensen er kommunikationsmedarbejder.

»Jeg kan bekræfte, at Østjyllands Politi nu undersøger den uoverensstemmelse, der har været nærmere. Der er for nuværende ingen anholdte eller sigtede i sagen,« siger han.