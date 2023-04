Tidligt fredag aften endte en ambulance med bunden i vejret efter en ulykke på Slagelsevej ved Sorø.

Lørdag aften er de to Falck-reddere, der sad i ambulancen, stadig indlagt til observation.

Det, fortæller vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Morten Kronbo, er den sidste opdatering, han har fået.

Heldigvis er ingen af dem kommet alvorligt til skade, lyder det.

Politiet skal have undersøgt, hvad der ledte til ulykken. Og i den forbindelse mangler man stadig nogle afhøringer.

»Vi er ikke færdige med at afhøre de implicerede. Naturligt afhører man ikke folk, mens de ligger på sygehuset,« siger Morten Kronbo.

Vagtchefen fortæller, at der var et andet køretøj involveret i ulykken, og der har man afhørt føreren, der altså ikke kom til skade ved episoden.

»Vi skal have placeret et ansvar. Det skal vi altid, når der sker et uheld. Og det, ved vi endnu ikke, hvor ligger i den her sag.«

Ambulancen var under udrykningen, da ulykken skete. Der var ingen patienter i ambulancen.

