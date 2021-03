To personer er blevet stukket med kniv i Helsingør efter et masseslagsmål.

Fem personer er anholdt i forbindelse med slagsmålet.

Det oplyser vagtchef hos Nordsjællands Politi David Buch til B.T.

»Vi kender ikke tilstanden på de to tilskadekomne, men de er blevet kørt væk i ambulance,« siger vagtchefen.

Politiet er massivt til stede i Vapnagård, hvor hændelsen fandt sted.

Anmeldelsen kom ind klokken 21.41 og lød på, at der var omkring tyve mennesker i gang med et masseslagsmål.

Politiet kan dog ikke bekræfte antallet af deltagere, da de fortsat er på stedet og er ved at danne sig et overblik.

Politiet mener umiddelbart ikke, at hændelsen er banderelateret. De fem anholdte er unge mænd, og politiet kan ikke oplyse endnu, om de er anholdt for at have pådraget skader med knivstik.

B.T. følger sagen.