En mand er i kritisk tilstand efter et overfald tirsdag. Politiet mistænker fire mænd i sagen. To er anholdt.

To mænd er anholdt og sigtet for at have frihedsberøvet og udøvet grov vold mod en 20-årig mand tirsdag. Den 20-årige er som følge af volden i kritisk tilstand.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi onsdag formiddag.

Det er to mænd på 21 og 29 år, som natten til onsdag blev anholdt og sigtet for det grove overfald på Sølvgade i Horsens.

Ifølge politiet placerede gerningsmændene den 20-årige i varerummet på en BMW, da de kørte fra Sølvgade i Horsens, hvor volden blev udøvet. Bilen forulykkede på Nørretorv i byen.

Her blev de hentet i bil, og det var ifølge politiet en 28-årig kvinde, der sad bag rattet. Hun fremstilles i grundlovsforhør onsdag ved Retten i Horsens, hvor en anklager vil begære hende varetægtsfængslet for at have bistået med flugten.

Også de to mænd, der begge er fra Vejle, skal for en dommer. Det sker efter planen klokken 12.15 - ligeledes ved Retten i Horsens.

Politiet har identificeret yderligere to formodede gerningsmænd, som man leder efter. Det er en 21-årig og en 24-årig mand.

Motivet bag episoden er ikke klarlagt.

/ritzau/