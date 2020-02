Fire biler har været involveret i en ulykke på Østjyske Motorvej, hvor to personer er kommet blevet kvæstet.

To personer er kommet til skade i forbindelse med en trafikulykke på Østjyske Motorvej nær Horsens.

Det oplyser vagtchef Torben Møller ved Sydøstjyllands Politi sent onsdag aften.

Politiet modtog anmeldelsen om trafikulykken klokken 20.58.

- Der er sket et sammenstød mellem to biler, hvilket medfører et følgeuheld, hvor yderligere to køretøjer er involveret, siger Torben Møller.

I forbindelse med uheldet er to personer blevet kvæstet. De er begge blevet indbragt til Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Den ene er bragt til hospitalet med helikopter, den anden med ambulance.

- De er begge i stabil tilstand, men deres eventuelle tilskadekomst er pt. ukendt, siger vagtchefen.

Der har onsdag aften været en bilinspektør på stedet for at undersøge de nærmere omstændigheder.

Østjyske Motorvej har i forbindelse med ulykken været spærret i nordgående retning syd for Horsens.

Omkring klokken 23.40 er motorvejen åbnet igen. Det oplyser Vejdirektoratet på Twitter.

Vejdirektoratet advarer dog fortsat om længere rejsetider frem til midnat.

/ritzau/