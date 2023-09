Politiet er lørdag formiddag stadig på jagt efter den gerningsmand, der fredag aften stak en mand ned på Kajerød Vænge i Birkerød.

Det fortæller Flemming Hansen, der er vagtchef ved Nordsjællands Politi.

»Vi har haft to anholdelser, men begge er blevet løsladt igen, da de ikke havde noget med sagen at gøre,« fortæller han.

Fredag aften blev ofrets tilstand betegnet som værende kritisk.

»Vi har ikke hørt nyt fra hospitalet om hans tilstand lørdag,« siger vagtchefen, der har en opfordring til i området.

»Hvis man har set noget i området omkring Kajerød Vænge ved 21-tiden i fredag aften, må man meget gerne henvende sig til politiet på 114,« siger han.

Anmeldelsen kom klokken 21.03 fra forbipasserende, der havde set »tumult« omkring Kajerød Vænge i den nordsjællandske stationsby.

Politiet rykkede ud og fandt efterfølgende manden stukket i maven.

Det er blot to dage siden, at en 39-årig mand blev stukket med kniv på Hillerød S-tog-station blot to stop fra Birkerød.