To personer er anholdt og sigtet efter straffelovens bestemmelser om angreb på regeringen, oplyser Københavns Politi.

Anholdelserne sker, efter at en dukke forestillende statsminister Mette Frederiksen lørdag blev brændt af ved en demonstrationen på Frederiksberg. Politiet har efterforsket sagen lørdag nat og søndag.

Dukken var påmonteret et skilt med ordene "Hun må og skal aflives".

- Det er fuldstændig uacceptabelt at fremføre så alvorlige trusler i et demokrati, og derfor er jeg godt tilfreds med, at den omfattende efterforskning allerede har ført til anholdelser i sagen, siger politidirektør Anne Tønnes, i en pressemeddelelse.

De anholdte er to mænd på 30 og 34 år. De bliver søndag fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.

Strafferammen for overtrædelse af paragraf 113, som de to er sigtet for at overtræde er 16 års fængsel. Dermed er paragraffen blandt de mest alvorlige i straffeloven.

Af pressemeddelelsen fra politiet fremgår det, at der er rejst en underordnet sigtelse. Ifølge den er afbrændingen en overtrædelse af straffelovens paragraf 266 om trusler.

For det har politiet rejst en underordnet sigtelse om, at truslerne skal anses som fremsat mod et medlem af regeringen, hvilket er en skærpende omstændighed.

En sådan underordnet sigtelse kan komme i betragtning, hvis retten ikke er enig i, at der er tale om en overtrædelse af den alvorlige bestemmelse, altså hvis retten ikke anser handlingen som et egentligt angreb.

