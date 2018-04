Issø Skole i Kirkeby og Stenstrup på Fyn er i sorg efter nyheden om, at to af deres elever blevet fundet dræbt i deres hjem på Nørregårdsvej i Stenstrup på Fyn.

Skolen ønsker ikke at kommentere sagen, men i en meddelelse til skolens forældre, skriver skolens leder, Jesper Lundorff, at de vil flage på halvt.

Brev til forældre 'Kære alle forældre



Jeg skriver for at orientere om, at vi i dag d. 3. april er blevet kontaktet af politiet.

Politiet har orienteret os om, at 2 af vores elever på afdeling Kirkeby samt deres far er blevet fundet døde i faderens hjem.



I morgen d. 4. april vil vi på skolens 2 afdelinger flage på halv. Eleverne, især på de berørte årgange, vil blive fulgt tæt af de voksne, og alle elever vil på fællessamlinger blive orienteret af ledelsen.



Alle medarbejdere vil give sig god tid til at tale med eleverne, og vi vil opfordre jer forældre til også at tale med børnene.



Vi vil orientere yderligere, når vi ved mere.



Desuden vil vi aflyse enkelte planlagte arrangementer, så venligst hold øje med yderligere info på Intra.



På ledelsens vegne

Jesper Lundorff

Skoleleder'

Issø Skole i Kirkeby på Fyn flager på halvt efter familiedrabet. Foto: Sonny Munk Carlsen Issø Skole i Kirkeby på Fyn flager på halvt efter familiedrabet. Foto: Sonny Munk Carlsen

Fyns Politi blev tirsdag alarmeret om sagen fra en pårørende, der var bekymret for børnene.

På adressen på Nørregårdsvej fandt politiet en pige på seks år og en dreng på otte år, der var blevet dræbt. På adressen fandt politiet også børnenes far, en 47-årig mand, der havde taget sit eget liv. Han havde også bopæl på adressen.

'Det er politiets opfattelse, at børnene blev dræbt tidligere på tirsdagen af deres far,' skriver politiet i en pressemeddelelse.



Familiedrabet kom helt bag på en af naboerne på vejen.

»Han var en helt normal fyr, og der var intet mistænkeligt omkring ham overhovedet. Han har ofte haft børnene på adressen, hvor de har leget. Så det kommer som et chok for os alle,« siger naboen Anders Vahl til BT om den 47-årige far, der ifølge BTs oplysninger arbejdede som virksomhedskonsulent.

En far og to børn fundet døde i en ejendom på Nørregårdsvej i Stenstrup på sydfyn, nordvest for Svendborg, onsdag den 4. april 2018.. (Foto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix) Foto: Tim Kildeborg Jensen En far og to børn fundet døde i en ejendom på Nørregårdsvej i Stenstrup på sydfyn, nordvest for Svendborg, onsdag den 4. april 2018.. (Foto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix) Foto: Tim Kildeborg Jensen

Politiet er netop nu i gang med at undersøge gerningsstedet i samarbejde med kriminalteknikere og retsmedicinere.

De pårørende er underrettet.