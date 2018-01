Rektor i Nykøbing Falster bortviser to 19-årige for at sprede skræk blandt kammerater.

Nykøbing Falster. To elever på Katedralskolen i Nykøbing Falster er blevet anholdt af politiet, fordi de havde advaret andre om, at der fredag ville ske et skoleskyderi.

De to 19-årige har også fået deres adresser ransaget, skriver folketidende.dk onsdag.

Kammeraterne blev advaret imod at tage i skole på fredag, fordi der klokken ni ville ske et skoleskyderi.

Betjentene fandt ingen våben, men har sigtet de to for trusler på livet. Dermed risikerer de - hvis der rejses tiltale, og såfremt de findes skyldige - at blive straffet.

- Vi tror nu ikke, der har ligget en reel hensigt bag, siger Bo von Würden fra lokalpolitiet til folketidende.dk.

Rektor Kirsten Danving oplyser, at de to unge mænd er blevet bortvist.

- Der er nogle elever, som på en grov måde har overtrådt vores studieordensreglement, siger hun.

/ritzau/