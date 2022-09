Lyt til artiklen

De havde ikke kørekort. Nu er de sigtet for vanvidskørsel og uagtsomt manddrab.

To drenge på 17 og 18 år blev mandag eftermiddag fængslet i fire uger.

Det skete efter et grundlovsforhør ved Retten i Holbæk.

De to unge var søndag eftermiddag involveret i en dødsulykke nær Svebølle på Sjælland, hvor en 60-årig kvinde mistede livet.

Midt- og Vestsjællands Anklager skriver på Twitter, at de to blev sigtet for blandt andet uagtsomt manddrab.

Ulykken fandt sted søndag klokken 11.38 på Skovvejen ved Svebølle, hvor to biler kørte frontalt sammen.

I den ene sad den 60-årige kvinde og en 69-årig mand. Kvinden blev dræbt på stedet, mens manden kom alvorligt til skade.

I den anden bil sad en 18-årig mand, som kørte i en stjålet bil. Han kom lettere til skade.

I løbet af efterforskningen kom politiet på sporet af en anden bil, som fulgtes med den 18-åriges bil.

Den blev ført af den 17-årige.

Politiet er i gang med at undersøge, om de to drenge kørte om kap inden ulykken, oplyste Midt- og Vestsjællands Politi til B.T. mandag formiddag.

Ingen af de to unge havde kørekort.