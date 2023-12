Politiet mistænker en 15-årig dreng og to 16-årige for at være gerningsmænd til et knivoverfald.

To drenge på 15 og 16 år er torsdag eftermiddag blevet varetægtsfængslet for et drabsforsøg med kniv i Hvidovre.

Det skriver Københavns Vestegns Politi på det sociale medie X.

I en pressemeddelelse, som politiet udsendte tidligere onsdag, lød det, at de to drenge forsøgte at dræbe en 26-årig mand med kniv 1. november.

- Vi har anholdt de to på baggrund af omfattende efterforskning - og vi ser på sagen med meget stor alvor, siger politikommissær Brian Hansen i pressemeddelelsen.

En anden 16-årig dreng er allerede sigtet og varetægtsfængslet i sagen. Med onsdagens anholdelser vurderer politiet, at det har anholdt alle gerningsmænd.

Politiet oplyste umiddelbart efter knivstikkeriet, at det var sket omkring et vejkryds mellem Hvidovrevej og Høvedstensvej.

Offeret blev ramt i brystet og i armen, men var sent om aftenen 1. november ikke i livsfare.

Ved onsdagens grundlovsforhør begærede anklagemyndighed, at dørene skulle lukkes, hvilket dommeren valgte at følge.

De to drenge blev varetægtsfængslet frem til den 12. december.

/ritzau/