Politiet beder nu offentligheden om hjælp til at identificere to drenge.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Drengene er mistænkt for at have antændt en brand ved en flaskeautomat i et supermarked i Kalundborg i februar.

Branden forårsagede store skader på butikken.

Drengene beskrives som:



A: Dreng, 12-15 år, lys i huden og almindelig af bygning. Han var iført sorte bukser med hvidt logo på låret, sort vinterjakke med Nike-logo på brystet, sort hue og hætten slået op. Sorte sko.



B: Dreng, 12-15 år, lys i huden, mellemblondt kort hår. Han var iført rød hættetrøje med stort hvidt Levis-logo, grå joggingbukser med særpræget rød stribe ned af benet, hvide kondisko og mørk kasket. Han bar en sort rygsæk og er lidt højere end A.

Har du oplysninger om de to mistænkte, så kontakt Midt- og Vestsjællands Politi på tlf. 114 eller direkte på tlf. 4635 1448.

Opdateres...