100 halmballer gik søndag aften op i røg på en mark ved Nordre Ringvej nord for Viborg.

To drenge på 14 og 17 år blev kort efter anholdt i sagen.

Det skriver TV MidtVest.

De to teenagere er dog løsladte igen, men de er stadig i politiets søgelys.

Det var kort før midnat søndag, at politiet fik en anmeldelsen om, at en voldsom brand havde godt fat i halmen på den øde mark.

Der var hverken dyr, mennesker eller maskiner på stedet, og politiet fik straks en mistanke om, at den kunne være påsat.

De to drenge befandt sig dog i området, hvorfor politiet straks fattede interesse for dem.

Midtjysk Brand og Redning skriver på Facebook, at branden kunne ses på lang afstand.

Da det ikke var muligt at slukke den, sørgede brandvæsenet for, at den brændte ned under kontrollerede forhold.