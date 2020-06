To personer har mistet livet i en trafikulykke i Bogense på Fyn, og en tredje person er i kritisk tilstand.

Det oplyser Fyns Politi på Twitter.

Ulykken er sket ved Assensvej og Odensevej i Bogense.

Politiet søger i øjeblikket vidner til ulykken.

Ifølge Fyens Stiftstidende leder politiet ved hjælp af hunde efter føreren af den ene bil, som var involveret i ulykken.

En lægehelikopter er set flyve fra stedet, ligesom flere ambulancer er på ulykkesstedet, skriver avisen.

Politiet har ikke yderligere oplysninger, men skriver ved 23-tiden på Twitter, at man melder ud senere.

Vagtchefen ved Fyns Politi siger til B.T., at man endnu har for travlt til at udtale sig om ulykken.