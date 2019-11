En ældre mand og kvinde er dræbt, og en anden kvinde kvæstet i bilulykke på Fyn, oplyser politiet på Twitter.

En ældre mand og en ældre kvinde har lørdag formiddag mistet livet i en trafikulykke på Nordfyn, hvor to personbiler er kørt frontalt sammen.

Det oplyser Fyns Politi på Twitter.

Ulykken skete på Bogensevej mellem Søndersø og Næsbyhoved-Broby.

Den nu afdøde mand kørte bilen, mens kvinden var med som passager.

Deres bil kom over i den forkerte kørebane, hvor den kørte frontalt ind i en modkørende bil, der blev ført af en midaldrende kvinde. Hun kom lettere til skade ved ulykken.

Det er uvist, hvorfor bilen kom over i den forkerte kørebane. En bilinspektør er blevet tilkaldt for at undersøge ulykken og om muligt fastslå, hvorfor det gik galt.

Bogensevej er helt spærret, og politiet opfordrer folk til at finde alternative ruter.

