Både Københavns Byret og Retten i Hjørring har i denne uge behandlet retssager, hvor lederen af Frie Grønne, Sikandar Siddique, stod som offer for trusler og chikane.

Men i begge sager er de to tiltalte mænd blevet frifundet.

Tirsdag sad en 27-årig mand foran en dommer ved Retten i Hjørring.

Her var han tiltalt for at have truet politikeren på livet, da han 24. juli 2021 klokken 5.01 skulle have sendt beskeden:

»Du skulle simpelthen sendes hjem, hvor dine forældre flygtede fra, eller skydes.«

Det var politiets opfattelse, at den 27-årige havde trykket 'send' fra sin personlige Facebook-profil. Men det fandt retten ikke beviser for.

»Det endte med en frifindelse. Retten fandt, at der var en rimelig tvivl om, hvem det var, der havde afsendt beskeden.«

Den politiske leder for Frie Grønne, Sikandar Siddique, mente selv, at han blev chikaneret af politiet under Folkemødet på Bornholm. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Den politiske leder for Frie Grønne, Sikandar Siddique, mente selv, at han blev chikaneret af politiet under Folkemødet på Bornholm. Foto: Ida Marie Odgaard

»Det blev lagt fast, at den blev sendt fra tiltaltes Facebook-profil. Men de fandt det ikke bevist, at det var tiltalte, der havde afsendt den.«

»Det skete på baggrund af tiltaltes forklaring, da han sagde i retten, at han havde mistet sin telefon en uge inden, truslen blev afsendt,« siger anklager Stephen Pedersen fra Nordjyllands Politi.

Anklageren fortæller, at det endnu ikke er blevet besluttet, om man vil anke dommen til landsretten.

Sagen i Hjørring er ikke den eneste, hvori anklagemyndigheden – herunder indirekte Sikandar Siddique – har lidt et nederlag i denne uge.

I en meget omtalt video, som partilederen delte sidste år på sociale medier, kunne man se en 45-årig mand iført en hvid T-shirt med skriften 'Fuck islam' råbe efter folketingsmedlemmet, som spadserede med sine forældre.

»Pak dit lort og skrid hjem, og pak din familie med, de er ikke velkomne her,« råbte manden blandt andet i den video, som kan ses øverst i artiklen.

Anklagemyndigheden tiltalte manden for chikane af en person i offentlig tjeneste.

Men som sagen i Hjørring fandt dommeren ved Københavns Byret ikke beviserne tilstrækkelige. I stedet frifandt byretten manden med henvisning til den 45-åriges ytringsfrihed, som er garanteret i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, skriver Ritzau.

»Jeg tager dommene til efterretning og respekterer det, retten er kommet frem til. Jeg vil selvfølgelig stadig følge politiet og PETs rådgivning, men jeg må sige, at jeg er lidt overrasket over, at det er en del af arbejdsvilkårene, at man skal finde sig i at blive truet med at blive skudt og verbalt overfaldet sammen med sine gamle forældre,« siger Sikandar Siddique.

Det er langtfra første gang, at partilederen modtager chikanerende beskeder og trusler. Han forklarer, at det nærmest sker dagligt.

»Jeg anmelder til dels, fordi det er ubehageligt at modtage trusler. Jeg har familie og børn og tænker selv over, om folk kunne finde på at udføre truslerne i virkeligheden. Man kigger sig over skulderen. Det synes jeg, er ærgerligt.«

Politikere må jo finde sig i mere end mange andre. Finder du dig i nok?

»Ta' og kig på mine sociale medier,« griner han.

»Der blev på et tidspunkt lavet en undersøgelse af, hvilke politikere der modtog mest had. Jeg lå nummer et. Det taler for sig selv.«

I virkeligheden, argumenterer Sikandar Siddique, handler sagerne om noget større end ham selv.

»Jeg er tykhudet. Det handler også om, at den slags afholder folk fra at deltage i den demokratiske debat.«

»Der skal selvfølgelig være højt til loftet. Vi må kunne tale – også i en hård tone – og være uenige, men had og trusler skal vi sammen sige fra overfor. Den slags er ødelæggende for samtalen,« lyder det fra Sikandar Siddique.