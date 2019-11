Højesteret skal se på, om Østre Landsret har begået juridisk fejl, da den valgte at dømme for mandatsvig.

To mænd har fået tilladelse til, at landets øverste domstol skal bedømme danmarkshistoriens største bestikkelsessag, den såkaldte Atea-sag.

Det oplyser mændenes advokater, Kåre Pihlmann og Naja Wærness Larsen.

Mændene blev 12. juli sammen med tre andre dømt i Østre Landsret i sagen.

Den handler om offentligt ansatte i Region Sjælland og andre steder, som modtog flere gaver fra ansatte hos it-leverandøren Atea. Blandt andet en bekostelig Formel 1-rejse til Dubai.

Kåre Pihlmanns klient, den tidligere koncerndirektør i Atea Peter Trans, blev i landsretten idømt tre måneders betinget fængsel. Han blev frifundet for anklagerne om bestikkelse og underslæb.

I stedet blev han dømt for medvirken til mandatsvig.

- I de fire år, sagen har varet, er bestemmelsen om mandatsvig aldrig blevet nævnt. Så spørgsmålet er, om man kan dømmes for mandatsvig, når man ikke er tiltalt for det, lyder det fra Kåre Pihlmann.

- Spørgsmålet er også, om retten kan dømme for det, når anklageren ikke engang har nævnt mandatsvig i sine bemærkninger. Og når vi ikke har haft mulighed for at udtale os om det, siger han.

Han vil have sin klient frifundet. Men ifølge advokaten kan Højesteret også træffe en mere vidtgående beslutning.

- Det er muligt at Højesteret finder frem til, at der er begået så alvorlige fejl, at sagen sendes tilbage til landsretten. Det vil sige, at sagen skal starte forfra ved landsretten med nye dommere, siger Kåre Pihlmann.

For andre end jurister er forskellen mellem underslæb og mandatsvig nok til at overse.

Underslæb er at sammenligne med tyveri, men hvor man har lovlig adgang til det stjålne - for eksempel hvis man tager af kassen.

Mandatsvig er lidt mere kompleks. Her bruger man en bemyndigelse - et mandat - til at rage til sig.

Det kan for eksempel være en person, som forvalter en andens formue - eller som i denne sag - en person, der i kraft af sin stilling har adgang til at forvalte en konto.

Naja Wærness Larsen repræsenterer en tidligere it-udviklingschef i Region Sjælland, som i landsretten blev idømt fire måneders betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste.

Hendes klient blev i byretten idømt 40 dages betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste for at have modtaget tre restaurantbesøg, men blev frifundet for turen til Dubai.

I landsretten blev den tidligere it-udviklingschef frifundet for det ene restaurantbesøg. Til gengæld blev han dømt for mandatsvig i forbindelse med turen til Dubai.

Hvis han ikke var kendt skyldig i mandatsvig, burde landsretten være nået frem til en mildere dom, påpeger Naja Wærness Larsen, som desuden mener, at en sag om mandatsvig er forældet.

- Mandatsvig blev aldrig nævnt under sagen. Det gjorde det først ved domsafsigelsen i landsretten, siger Naja Wærness Larsen.

Det vides endnu ikke, hvornår sagen kommer for Højesteret.

