To 36-årige mænd er onsdag blevet dømt for at have drugget en ung kvinde på baren Soho House ved Nyhavn.

Det koster dem henholdsvis fem måneder og syv måneders fængsel, lyder det fra Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Begge er dømt for grov vold ved at have puttet stoffer i kvindens drink, uden at hun vidste det. Den enes straf er to måneder længere, da han tidligere er dømt for grov vold, skriver politiet.

Den 36-årige mand, som fik fem måneders fængsel, har også fået en advarsel om udvisning.

Som B.T. tidligere har beskrevet, udspandt episoden sig tirsdag 10. januar på den eksklusive bar Soho House i det indre København.

To gange inden for en time hældte de to mænd stoffer i kvindens drink. Episoden blev fanget på fotos og videoovervågning fra baren.

Kort tid efter fik den unge kvinde det dårligt og tog dagen efter på skadestuen.

Her kunne man ud fra en urinprøve konstatere, at hun var blevet forgiftet med både amfetamin og metamfetamin.

B.T. satte i vinter fokus på drugging, som politiet dengang beskrev som en stigende tendens.

Her fortalte Vitoria Frydenlund blandt andet, hvordan hun oplevede, at alt blev sort, efter hun havde drukket halvanden drink på et diskotek på Gothersgade i København.

Sagen, som onsdag endte med dom til de to 36-årige, skulle efter planen være kørt som en tilståelsessag i maj, men sagen blev trukket fra retten.

Det skyldtes, at anklageren vurderede, at de ikke havde aflagt en fuld tilståelse.

