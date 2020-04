Onsdag blev to mænd meldt savnet efter at være sejlet ud i jolle. To mænd er torsdag fundet døde.

To personer er fundet døde torsdag formiddag ved Holten Strand på Lolland. Der er også fundet en hvid jolle. De afdøde er ikke identificeret, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

- Vi modtog anmeldelsen om, at de var fundet her til formiddag. Det var en borger, som rettede henvendelse, fortæller Lars Westerweel, der er vagtchef hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Onsdag oplyste politiet, at to mænd var meldt savnet, og at de tirsdag var sejlet ud i en jolle fra netop Holten Strand.

Der var tale om mænd i 40'erne og 50'erne, som ved 13-tiden tirsdag sejlede ud fra Holten.

- De er fra lokalområdet og vant til at sejle. De har formentlig nogle garn, som de er taget ud for at røgte, fortalte politiets vagtchef Henrik Karlsen onsdag.

Onsdag klokken 16.41 meldte mændenes pårørende dem savnet, og en eftersøgning blev sat i værk.

I første omgang kunne politiet konstatere, at den ene mands bil holdt parkeret ved en bådebro. Men der var altså intet spor af mændene.

Det er nærliggende at antage, at det er de to mænd, som er fundet, men politiet vil ikke melde mere håndfast ud, før deres identitet er slået fast.

- De skal bringes i land og identificeres. Og så skal de pårørende underrettes, fortæller vagtchef Lars Westerweel.

