To personer er omkommet og én er meldt savnet, efter at de tre sejlede fra den sydgrønlandske by Narsaq i en jolle.

Det skriver det grønlandske medie Sermitsiaq.AG.

De tre sejlede fra Narsaq torsdag mod byen Qaqortoq - en tur der normalt tager cirka en time.

Dagen efter modtog politiet en anmeldelse klokken 12.40. Jollen var stadig ikke nået frem til Qaqortoq.

Derpå blev en større aktion sat i gang. Politiet sendte en kutter afsted for at lede efter de tre personer i jollen.

Samtidig blev et inspektionsskib fra Forsvarets Arktisk Kommando, en Seahawk-helikopter og en Bell212-helikopter sendt afsted for at forsøge at opklare sagen.

Omkring tre timer senere kastede indsatsen et fund af sig.

- Vi fandt en mand og en kvinde omkommet i vandet omkring klokken 16.00, fortæller vagtchef Brian Thomsen til Sermitsiaq.AG.

Politiet formoder, at den sidste person også er omkommet, men fortæller lørdag eftermiddag, at eftersøgningen endnu ikke er indstillet.

/ritzau/