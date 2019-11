To brødre er tirsdag blevet varetægtsfængslet i en sag, hvor de er sigtet for at have slået og sparket en imam, som, de mener, har forulempet deres søster.

De to mænd, der begge er i slutningen af tyverne, blev tirsdag fremstillet i grundlovsforhør ved Københavns Byret, og her forklarede den ene sin side af sagen.

Her lød det blandt andet, at han mandag havde modtaget et opkald fra sin søster, der anklagede den forurettede iman for at have forulempet hende seksuelt.

Ifølge forklaringen havde imamen fået søsteren til at tage tøjet af under det påskud, at han ville uddrive onde ånder fra hende.

Efter opkaldet tog de to brødre til bydelen Urbanplanen, hvor imamen befandt sig, for at konfrontere ham.

Undervejs var de dog ifølge forklaringen kommet på bedre tanker og havde sat sig ind på en pizzaria for at spise.

Men skæbnen ville, at imamen tilfældigvis kom gående forbi stedet, forklarede den ene af de sigtede.

Den forurettede iman reagerede ifølge sigtedes forklaring så voldsomt på beskyldningerne, at han blev voldelig. Selv afviste den sigtede, at han og hans bror skulle have udøvet vold.

Også den anden bror nægtede sig under retsmødet skyldig i vold, men afviste at afgive yderligere forklaring.

Anklagemyndigheden var dog af en anden opfattelse af episoden og fremlagde under retsmødet rapporter fra en patrulje, der havde overværet sammenstødet, fordi politiet på forhånd var i området på grund af meldinger om et muligt tæskehold.

Ifølge politiets rapporter både slog og sparkede de to mænd imamen - også efter han var faldet til jorden.

På baggrund af dette besluttede dommeren, at der var begrundet mistanke, og valgte derfor at varetægtsfængsle de to mænd.