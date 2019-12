For anden gang i december er rejsende brasilianere i lufthavnen i Kastrup taget med store mængder kokain.

En kvinde og en mand fra Brasilien er blevet anholdt for at smugle ni kilo kokain ind i lufthavnen i Kastrup.

De to er blevet varetægtsfængslet i et grundlovsforhør i København 2. juledag, oplyser Københavns Politi.

Det er anden gang inden for kort tid, at brasilianske rejsende sigtes for at smugle relativt store mængder kokain ind i Danmark.

Anklager Signe Egsgaard oplyser, at de to personer blev anholdt om eftermiddagen juledag. Af hensyn til politiets efterforskning ønsker hun ikke at frigive flere detaljer om sagen.

Retsmødet er endt med, at dommeren har fængslet begge i 26 dage. Der er tale om en kvinde på 43 år og en mand på 28, oplyser politiet.

Midt i december blev et andet par fra Brasilien afsløret med 4,75 kilo flydende kokain og 2,1 kilo i pulverform.

Sidst på eftermiddagen 17. december blev de to, der er henholdsvis 24 og 23 år gamle, anholdt i toldslusen i terminal 3 i lufthavnen.

I et efterfølgende grundlovsforhør erkendte de to sig delvist skyldige.

Om den sag fortalte Toldstyrelsen, at afsløringen skete, fordi toldere havde fattet mistanke til de to.

- Det er et imponerende fund og et flot stykke kontrolarbejde, lød det fra kontroldirektør Preben Buchholtz i en pressemeddelelse.

Også i november blev der opdaget et smugleri af kokain i lufthavnen i Kastrup, da to personer fra Sydamerika blev taget med 4,4 kilo.

Smuglere risikerer flere års fængsel, når de kommer til Danmark med ulovlige stoffer. For nylig blev en portugisisk mand idømt fængsel i syv år. Han bragte fire kilo kokain og tre kilo heroin hertil.

/ritzau/