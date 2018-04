VED DU NOGET OM SAGEN? Så kontakt BT og metroxpress på 1929@bt.dk

To børn på seks og otte år blev tirsdag fundet dræbt i et hus i den fynske by Stenstrup nær Svendborg. Faren til børnene har taget sit eget liv.

Det oplyser Fyns Politi til BT.

»Vi kan sige, at der har fundet en familietragedie sted,« siger efterforskningslederen Jack Liedecke til BT og oplyser I en pressemeddelelse:

'Det er politiets opfattelse, at børnene blev dræbt tidligere på tirsdagen af deres far,' skriver politiet og videre:

'Der er tale om en pige på seks år og en dreng på otte år. På adressen fandt politiet også børnenes far, en 47-årig mand, der havde taget sit eget liv. Han havde også bopæl på adressen.'

Politiet undersøgte tirsdag aften gerningsstedet i samarbejde med kriminalteknikere og retsmedicinere. De blev alarmerede om sagen af en pårørende.



Ifølge en af naboerne på vejen har der været spærret siden kl. 17.30 i går, tirsdag. Hun er målløs over, hvad der er sket.

»Det var dog frygteligt, det er virkeligt trist at høre,« siger naboen.

Hun kender ikke manden, der boede i huset, men siger, han har boet der i flere år.

»Jeg har kun talt med ham over hækken nogle gange. Han har boet her i mange år, og har boet alene i de seneste to,« siger naboen.

De to børn gik på Issø Skole i Stenstrup og ifølge BTs oplysninger flager skolen på halvt i dag.

De pårørende er underrettet.

Familiedrabet i marts

19. marts dræbte en 35-årig mand sine to børn og tog sit eget liv i Kolding.

Familien blev fundet mandag eftermiddag ved 16.45-tiden i deres hjem på Frydsvej.

