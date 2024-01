En kvinde med mørkt, skulderlangt hår befandt sig nytårsnat på havnen i Gråsten. Hun var iført lyserød jakke og sorte benklæder, og så var hun i selskab med en korthåret mand i en mørk jakke og med sorte bukser.

Parret forlod omkring klokken 00.12 havnen til fods via Toldbodgade, og de kan derfor ligge inde med vigtig viden i sagen, hvor to børn blev kidnappet fra selvsamme sted.

Derfor vil politiet med gerne tale med dem.

Således har Syd- og Sønderjyllands Politi tirsdag udsendt en pressemeddelelse, hvori de efterlyser parret.

Kvinden skal være mellem 165 og 175 centimeter høj, mens mandens højde ligger mellem 180 og 190 centimeter, lyder det fra politiet, der opfordrer dem, eller folk der måtte kunne genkende dem ud fra beskrivelsen, til at ringe 1-1-4.

Også en tredje person er efterlyst.

Her er tale om en mand på mellem 175 og 185 centimeter, som ankom til havnen omkring klokken 00.03. På tidspunktet var han iført en rød trøje, hvor ærmerne ved underarmen var sorte samt lyse bukser og sorte sko.

Ni minutter efter sin ankomst til området skal han have fyret fyrværkeri af.

Det er politiets opfattelse, at de tre efterlyste – der i øvrigt ike er under mistanke for at have gjort noget ulovligt – kan hjælpe til opklaringen af den prominente kidnapningssag.

En sag, der har grobund i uenigheder mellem den tyske bøfhusarving Christina Block og hendes eksmand, Stephan Hensel, der i årevis har kæmpet om forældremyndigheden over deres fire fælles børn.

Det var de to yngste børn, der cirka klokken 00.17 af ukendte gerningsmænd blev tvunget ind i to mørke lejebiler og kørt fra Gråsten, hvor de overværede nytårsfyrværkeriet med deres far, der i samme forbindelse med slået ned.

Christina Block har tidligere overfor B.T. afvist at have noget med sagen at gøre, selvom børnene blev fundet på hendes bopæl i Hamburg efter bortførelsen.

Børnene – en dreng på 10 år og hans 13-årige søster – er efter afgørelse fra en tysk domstol siden blevet udleveret til deres far og vendt tilbage til dansk jord.

