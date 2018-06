En dreng og pige på henholdsvis seks og fire år har været savnet siden klokken 21.30 fredag ved Næstved.

Fensmark. Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har natten til lørdag med helikopter og politihunde eftersøgt en dreng og pige på henholdsvis seks og fire år i Fensmark, der ligger i nærheden af Næstved.

De to børn, Niklas og Freja, er meldt savnet, efter at de havde været ude at lege på en legeplads ved hjemmet i Fensmark.

De har været savnet siden klokken 21.30 fredag.

Politiet har modtaget flere meldinger fra personer, der mener at have set de to børn. Derfor har der været indsat helikopter og politihunde flere steder.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Politiet har dog tidligt lørdag morgen stoppet eftersøgningen med helikopter, oplyser Henrik Karlsen.

Politiet har udsendt følgende signalement på den seksårige dreng:

Almindelig af bygning med rødt, kort hår. Han var iført mørkeblå jakke, cowboybukser og kondisko.

Den fireårige pige beskrives som almindelig af bygning med lyst hår. Hun var iført lyserøde bukser med guldstjerner og en kjole med roser ud over bukserne. Hun er var iført sandaler.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi opfordrer borgerne i Fensmark og omegn til at kigge ekstra godt efter børnene i haver, udhuse og steder, hvor det ellers kunne tænkes, at de har søgt ly for natten.

/ritzau/