De to små børn, der lørdag eftermiddag blev efterladt ved et busstoppested i det centrale Aarhus, kan være afghanere.

Det er i hvert fald den teori, Østjyllands Politi i skrivende stund arbejder ud fra.

Indtil videre har det ikke været muligt at kommunikere med børnene, men selvom man nu har en idé om deres etnicitet, er der opstået et nyt problem, lyder det fra vagtchef Lars Bisgaard:

Afghansk er nemlig ikke ét samlet sprog.

Den lille pige sad i denne klapvogn, da børnene blev fundet. Foto: Østjyllands Politi

Der findes to sprog i Afghanistan - pashto og dari - og de ligger ganske langt fra hinanden.

Politiet er derfor i færd med at finde ud af, hvilket af de to sprog de to små børn er opvokset med.

Samtidig fortsætter den del af efterforskningen, der handler om at finde ud af, hvorfor de to børn blev efterladt, og hvor forældrene er.

Den etårige pige og drengen på omtrent to og et halvt blev fundet lørdag aften af tilfældige forbipasserende. Pigen sad i en klapvogn, og drengen stod ved siden af.

De to forbipasserende noterede, at børnene ikke virkede utrygge, og at drengen passede godt på pigen. Men det undrede dem, at forældrene var nogen steder at se.

Da der efter en halv time stadig ikke var nogen spor af forældrene, blev politiet tilkaldt. Østjyllands Politi hentede børnene, der siden er blevet overdraget til de sociale myndigheder.

Siden har politiet efterlyst forældrene, vidner og personer med oplysninger om børnene.

Men selvom der har været mange henvendelser, er politiet endnu ikke stødt på det banebrydende spor, fortæller vagtchef Lars Bisgaard.

Signalement af børnene I beskrivelsen af børnene lød det lørdag aften: Pigen er omtrent et år gammel. Hun var iført sorte støvler, blå bukser, blå jakke med små hvide prikker og en blå hue, da hun blev fundet. Hendes hår er sort. Den lidt ældre dreng - omtrent to og et halvt år - var iført grønne støvler, bordeaux bukser og en mørk jakke med Cars-tryk (Pixar-filmen 'Biler', red.). Han har ligeledes sort hår. Begge børn er mørklødede.

»Vi har endnu ingen vidner. Vi har fået mange opkald, og vi er glade for dem, men der har også været nogle, der ikke har så stor værdi i det videre forløb,« fortæller han og tilføjer:

»Vi behandler alle henvendelser og samler op på dem løbende. Folk hører fra os, hvis vi går videre med deres henvendelse.«

Af samme årsag er opfordringen til at kontakte politiet, hvis man har set børnene eller har oplysninger om dem, stadig stående, mere end et døgn efter de blev fundet.

Ved du noget, bedes du derfor kontakte Østjyllands Politi på telefon 114.