Herningvej var spærret, efter at to biler kørte frontalt sammen. To personer er kommet alvorligt til skade.

To biler er mandag eftermiddag kørt frontalt sammen på Herningvej syd for Haderup.

Det fortæller vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Henrik Nielsen.

En kvinde og en mand er blevet transporteret til hospitalet. De er begge kommet alvorligt til skade.

- Manden er fløjet til Skejby. Kvinden er kørt til Herning Universitetshospital, siger vagtchefen.

Politiet modtog meldingen om ulykken klokken 15.48.

Mandag aften fortæller vagtchefen, at de to bilister er en 59-årig kvinde og en 19-årig mand.

- En kvindelig fører af en bil kommer over i den modsatte vejbane, siger Henrik Nielsen.

Det vides ikke, hvorfor kvinden kørte over i den modsatte side, for politiet har endnu ikke været i stand til at afhøre de to bilister.

Ulykken er sket på Herningvej syd for Haderup. På grund af ulykken var vejen totalt spærret i flere timer. Kort før klokken 19.30 blev vejen åbnet igen.

En bilinspektør har været på ulykkesstedet for at kaste nærmere lys over årsagen til ulykken.

Bilinspektøren kan blandt andet bidrage med en vurdering af, hvor hurtigt der er blevet kørt, eller om der er foretaget opbremsning eller lignende.

Natten til tirsdag oplyser vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi, at de to tilskadekomne ikke er i livsfare.

/ritzau/