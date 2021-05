To personbiler blev massivt brandskadet natten til fredag, mens de stod parkeret i en indkørsel ved en villa.

Alarmen kom kort før kl. 3.

Indsatsleder Jesper Ludvigsen fra Nordjyllands Beredskab oplyser, at det lykkedes at stoppe flammerne fra at brede sig til den nærliggende villa.

Det arbejdede brandfolkene meget intenst på, da de ankom til adressen på Svanelundsvej i Hjørring, hvor beboere fik sig en brat opvågning.

Slukningsarbejdet i gang. Foto: Presse-fotos.dk

»En af grundene til det var, at der i indkørslen stod en affaldscontainer fyldt med papir, som skulle tømmes senere i dag (fredag red.). Vi var nok heldige med vinden,« siger Jesper Ludvigsen fra Nordjyllands Beredskab.

Derfor kom heller ingen personer til skade ved branden.

Ilden ser ud til at været brudt ud omkring den ene bil, hvorefter den hurtigt spredte sig til den anden.

For begge bilers vedkommende fik ilden fat i forenderne, inden den bredte sig til kabinen.

Endnu ved man ikke, om bilbranden er påsat – eller om der eventuelt kunne være tale om en elektrisk kortslutning i bilerne.

Det skal de tekniske undersøgelser nu afklare.