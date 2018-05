To biler stødte onsdag eftermiddag sammen i krydset ved Fredensborgvej og Humlebæk Strandvej.

Føreren af den ene bil var en kvinde, som er kørt på hospitalet. Det er en af passagererne fra den anden bil også.

Politiet havde tidligere afspærret krydset, men det er åbnet igen.



