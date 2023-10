To personbiler er fredag aften blevet klemt under et træ ved Rødkærsbro.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i et opslag på X.

I det ene køretøj var to voksne, mens der var en børnefamilie i det andet.

'To biler fanget under væltet træ. To voksne fra det ene køretøj kørt til tjek bla. med rygsmerter.'

'Fra det andet køretøj er der frigjort to voksne og tre børn. Alle køres til tjek på RGH Viborg.'

Vejen er spærret af, og politiet opfordrer alle i området til at holde sig hjemme.

