Politi og ambulance i Syd- og Sønderjylland var søndag sen eftermiddag på vej til et færdselsuheld på Åbenråvej vest for Tønder.

Det oplyste politiet på Twitter.

Umiddelbart lød meldingen på, at to biler var kørt sammen, forklarede vagtchefen kort, da B.T. fik fat i ham.

»Jeg kan bare sige, at det er et sammenstød mellem to biler,« sagde vagtchef Ole Aaman til B.T.

I et kort tweet fra politiet lød det videre, at man skulle forvente kø i område, da arbejdet på stedet var påbegyndt.

I et nyt tweet om ulykken oplyser vagtchefen, at Åbenråvej atter er farbar, efter politi og ambulances arbejde på stedet.

Samtidig oplyses det, at der ikke er »tale om alvorlig personskade«.

B.T. følger sagen.