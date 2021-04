To biler er kørt sammen i Skive. Selvom ulykken ser voldsom ud, så er alle tre bilister sluppet med mindre skader.

»Der er tale om to udenlandske parter. Vi ved ikke så meget lige nu, så jeg kan ikke sige, hvor de er fra,« lyder det fra vagtchef Jesper Brøndum fra Midt- og Vestjyllands Politi.

De tre bilister, der var involveret i ulykken er kørt på hospitalet med mindre skader. Og politiet er ved at rydde op på stedet.

Ulykken skete i et kryds mellem Egerisvej og Sdr. Boulevard i Skive.

»Det er sket i et kryds, så det tyder på, at den ene part køret over for rødt lys,« siger vagtchefen.

Den senere efterforskning vil vise, hvad der skete, men lige nu kan han ikke sige mere.

