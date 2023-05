Politiet forventer, at Frederiksborgvej nord for Slangerup vil være spærret i begge retninger de næste mange timer.

Lige ved Hillerødvej er der nemlig sket et uheld. To biler er involveret, lyder det i et opslag på Twitter fra Nordsjællands Politi.

»Trafikanterne skal finde alternative ruter,« står der videre.

B.T. forsøger at få en uddybende kommentar fra vagtchefen.

Opdateres …

