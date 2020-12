To biler kørte sammen på Sorøvej ved Vedbysønder torsdag aften.

Bilulykken var så voldsom, at to personer kom skulle tjekkes, men Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi kan oplyse, at det efterfølgende viste sig, at det kun var den ene, der havde nakkesmerter.

Efter at have haft spærret vejen af i en periode, mens efterforksningsarbejdet fandt sted derude, er den nu igen åbnet op.

Det oplyser vagthavende Kent Edvardsen.

Han oplyser videre, at den ene af de to involverede biler landede i grøften.