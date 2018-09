Midt- og Vestjyllands Politi er fredag aften rykket ud til et færdselsuheld nær Ringkøbing Fjord, oplyser vagtchefen.

Uheldet er sket kort før klokken 18.08, hvor politiet modtog anmeldelsen om hændelsen. Hvad der præcist er sket, er lige nu uvist.

Vagtchef Henrik Nielsen har fået besked fra de to patruljevogne, der er sendt til afsted, at uheldet involverer to biler, der er kørt frontalt sammen.

Tre personer er kommet til skade i uheldet, oplyser vagtchefen.

»Den ene mere end de to andre,« siger han.

»Men hvor alvorligt det er, er svært at udtale sig om,« lyder det videre.

Alle tre personer er kørt til et sygehus.

Uheldet er sket vest for Videbæk på Ringkøbingvej. Vejen er lige nu spærret i begge retninger.



