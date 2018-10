Politiet har afspærret Østjyske Motorvej ved Horsens, efter stenkast fra en bro. Ingen er kommet til skade.

Horsens. To biler er onsdag aften blevet ramt af sten, der er kastet fra en bro over Østjyske Motorvej.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi på Twitter, hvor det også fremgår, at ingen er kommet til skade.

Stenkastet betyder, at motorvejen er spærret i begge retninger, mens politiet arbejder på stedet.

Ifølge Vejdirektoratet er motorvejen spærret mellem Horsens C og Horsens S. Den forventes genåbnet omkring midnat.

Ritzau har forgæves forsøgt at få fat i Sydøstjyllands Politi for at få flere oplysninger om episoden.

/ritzau/