To biler er kørt sammen på Udsholtvej i Blistrup, Nordsjælland.



Det bekræfter Christian Kobbernagel vagtchef ved Nordsjællands Politi til B.T.



Den ene af de to implicerede biler vil lave en overhaling og kommer ikke ind i tide og støder derfor ind i den modkørende bil.

Vagtchefen oplyser, at der er to personer i den bil og en i den anden som er kommet til skadet. Politiet kan ddog i skrivende stund ikke oplyser, hvor omfangsrige personskaderne er.

Lægehelikopter og to ambulancer samt politiet er på stedet. Den lægelige vurdering lød på, at man skulle bruge lægehelikopteren, men politiet kan bekræfte, at på nuværende tidspunkt, er der ingen, der er fløjet afsted i den.

De pårørende er endnu ikke underettet.

Opdateres...