To biler er kørt frontalt sammen i et sommerhusområde ud for Egensevej i Aalborg.

Tre personer er kommet til skade, og en kvinde har mistet livet.

»Det er en frontal påkørsel. Den ene bil er væltet rundt og ligger på hovedet,« fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi, Karsten Højrup Kristensen.

Han forklarer, at man derfor styrer bilerne uden om Egensevej nær den lille by Mou indtil man igen kan åbne vejen.

Alvorligt færdselsuheld på Egensevej ud for Sommerhusområdet ved Skellet. 2 biler i frontal sammenstød. 4 tilskadekomne, heraf en alvorligt. Der laves omkørsel via Aalborgvej gennem Skellet. Vis hensyn på stedet. #Politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) July 14, 2019

Man har valgt at spærre vejen, så sammenstødet kan undersøges uden forstyrrelser.

Ulykken skete klokken 14.

Opdateres...