To biler er kørt frontalt sammen på Rute 5, hovedvejen mellem Silkeborg og Horsens, mellem byerne Virklund og Rodelund, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

Den ene bil skulle op til uheldet havde været efterfulgt af en politibil, og på et tidspunkt mistede føreren af den eftersatte bil herredømmet over bilen, krydsede over i den forkerete vejbane og ramte hårdt ind i en modkørende bil.

»Når der er tale om et frontalt sammenstød, så er det altid meget voldsomt,« siger Henrik Nissen, vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Den Uafhængige Politianklagemyndighed skal nu undersøge, om politibilen, der eftersatte personbilen, kan have noget at gøre med uheldet.

Foto: Local Eyes Vis mere Foto: Local Eyes

»Fordi vi skal have andre ind til at undersøge politiets ansvar i uheldet, kan jeg ikke udtale mig mere,« fastslår Vagtchef Henrik Nissen, der til gengæld kan oplyse, at der er sendt to personer på skadestuen.

Politiet er stadig til stede ved uheldet, så derfor kan trafikken godt glide noget langsommere end normalt. Men ifølge vagtchefen skulle der ikke gå så længe, før trafikken glider normalt igen.

