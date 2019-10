I forbindelse med en politiaktion på Christiania mandag blev to betjente udsat for vold.

Det oplyser Københavns Politi.

Aktionen mandag var imod hashhandlen i fristaden.

Episoden udspillede sig, efter de to betjente tog kontakt til en eftersøgt person, som har en udvisningsdom, skriver politiet på Twitter.

Under en aktion mod hashbesiddelse i området omkring Pusher Street blev to politibetjente mandag aften udsat for vold, da de tog kontakt til en eftersøgt, udvist mand. Han blev anholdt og fundet i besiddelse af hash og er nu varetægtsfængslet i 13 dage #anklager #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) October 2, 2019

Manden blev i den forbindelse anholdt. Han skal nu sidde varetægtsfængslet de kommende 13 dage.

Hvad der præcis er sket de to betjente skriver politiet ikke yderligere om.

Men politiet oplyser, at 35 personer blev sigtet for besiddelse ved aktionen.

B.T. følger sagen.