To betjente fra Nordjyllands Politi var søndag aften kl. 18.00 involveret i et færdselsuheld.

Kort forinden var et rådyr blevet torpederet af en bilist med omkring 120 km/t på motorvej E45 ved Haverslev.

Dyret døde på stedet.

Billisten kom kun lettere til skade.

Det skriver Nordjyske.

Politibetjentene fra Nordjyllands Politi kom til uheldsstedet for at advare andre trafikanter, men en bagfra kommende bilist overså patruljevognen og nåede ikke at standse i tide.

Derfor kørte han op bag i politibilen, hvor de to betjente sad.

Betjentene kom begge lettere til skade, mens bilisten, der kørte ind i dem, slap helt uden skrammer.