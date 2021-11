»Shiiit, wops siger den så,« eller noget i den dur, sagde han, mens han filmede den døde person, som lå nøgen. Hans kollega poserede grinende med et såkaldt 'happy face' og fremstrakte arme ved afdødes ansigt, der var dækket af størknet blod.

Næste mandag sidder de to betjente fra Københavns Politi på anklagebænken i Københavns Byret.

Begge er de tiltalt for at have misbrugt deres stillinger til at krænke privatlivets fred, da de en eftermiddag i februar 2020 opførte sig som netop beskrevet – og filmede det på Snapchat.

De var den eftermiddag kaldt til adressen i København i forbindelse med fundet af en død person.

På stedet lå der rester af euforiserende stoffer, som den ene ifølge anklageskriftet dyppede sin finger ned i. Han trak den op til tungen og konkluderede herefter, at der var tale om kokain.

Et forhold, han særskilt er tiltalt for. Langt de fleste punkter i anklageskriftet retter sig dog mod hans kollega, der ifølge anklagemyndigheden flere gange har misbrugt sin stilling.

Eksempelvis da han seks dage efter episoden med den dødfundne person med sin telefon skulle have filmet en anholdt, der sad nøgen og iført håndjern på bagsædet af en patruljevogn.

»Hvad så, er du frisk eller hvad?« skulle han have spurgt. Gentaget: »Er du fresh eller hvad?«

Han skulle også have sag »shiiiit« eller noget i den retning.

En lignende episode skulle være fundet sted i april 2019 i en patruljevogn med retning mod Malmø.

Fælles for størstedelen af punkterne i anklageskriftet er, at de omhandler straffelovens paragraf 155. En paragraf, hvori det lyder:

»Misbruger nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, sin stilling til at krænke privates eller det offentliges ret, straffes han med bøde eller fængsel indtil fire måneder.«

»Sker det for at skaffe sig eller andre uberettiget fordel, kan fængsel indtil to år anvendes.«

Samme paragraf skulle betjenten have forbrudt sig mod, da han 20. november 2020 udnyttede sin adgang til politiets systemer til at søge oplysninger om en navngiven person frem.

Dette uden altså at have nogen som helst anledning til det, hvilket altså er strengt forbudt.

Det samme gjorde han ugen efter. Her skulle han efter anmodning fra en anden have fremsøgt oplysninger om en person, hvorefter han skulle have delt dem med anmoderen på WhatsApp.

Blandt andet videresendte han et telefonnummer, en adresse og et personnummer samt oplysninger om, hvilke lovovertrædelser den pågældende havde begået.

11. december sendte han desuden yderligere oplysninger om en anden sag videre til den person, der også tidligere havde modtaget informationer på WhatsApp.

I begge tilfælde overtrådte betjenten ifølge anklagemyndigheden paragraf 152, der handler om, at man som offentligt ansat ikke uberettiget må videregive eller udnytte for fortrolige oplysninger.

Den slags kan give op til seks måneders fængsel, men betjenten i denne fortælling er tiltalt efter særligt skærpende omstændigheder og risikerer dermed to års fængsel.